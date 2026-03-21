НОИЦ взял две награды престижного всероссийского конкурса «Вместе Медиа»

Работа журналистов и корреспондентов Нижегородского областного информационного центра получила высокую оценку экспертов и участников конкурса «Вместе Медиа. Рост». Форум, собравший более 300 представителей медиасферы, проходит в Санкт-Петербурге.
Редакция сайта «Нижегородская правда» заняла первое место в номинации «Лучшая группа в Одноклассниках». Также в тройке лучших оказался телеканал Енисей из Красноярска, бронза досталась информационному интернет-сайту Go31 из Белгорода.
Также почетное «серебро» завоевала корреспондент сайта pravda-nn.ru Анастасия Красушкина. Она победила в номинации «Большой материал». За статью «Смерть не разлучит нас? Что такое цифровое бессмертие и насколько это этично».
Конференция «Вместе Медиа» проводится с 2002 года и объединяет профессионалов федеральных, региональных, корпоративных и студенческих СМИ. В 2026 году в рамках события состоялись финалы конкурсов «Вместе Медиа. Рост» и «Вместе Медиа. Контент».
