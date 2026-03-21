В Пермский край завезли первую партию моркови из Киргизии

В Пермский край доставили около 21 тонны свежей моркови из Киргизии. Поставка стала первой в этом году — за тот же период прошлого года такой продукции в регион не поступало. Партия весом 20,7 тонны прибыла 12 марта 2026 года. Контроль на месте провели специалисты Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Они проверили сопроводительные документы и отобрали образцы продукции для анализа. У поставки был действующий фитосанитарный сертификат. По итогам проверки нарушений не обнаружили. Опасных карантинных организмов в моркови также не выявили. Продукция получила разрешение на дальнейшее использование по назначению.