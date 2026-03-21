«Торпедо» встретится с «Северсталью» в первом раунде Кубка Гагарина

По итогам регулярного чемпионата КХЛ нижегородцы заняли шестое место в Западной конференции, а их будущий соперник финишировал третьим. Команды встретятся в стартовой стадии плей-офф. Первые две игры пройдут в Череповце 23 и 25 марта, затем серия переедет в Нижний Новгород, где матчи состоятся 27 и 29 марта. Если потребуется продолжение, пятый матч пройдет 31 марта в Череповце, шестой — 2 апреля в Нижнем Новгороде и седьмой — 4 апреля снова в Череповце. Победителя определит серия до четырех побед.