Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Торпедо» встретится с «Северсталью» в первом раунде Кубка Гагарина

Первый матч серии пройдет 23 марта в Череповце.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен соперник нижегородского «Торпедо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — им стала череповецкая «Северсталь». Первый матч серии пройдет 23 марта в Череповце.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ нижегородцы заняли шестое место в Западной конференции, а их будущий соперник финишировал третьим. Команды встретятся в стартовой стадии плей-офф. Первые две игры пройдут в Череповце 23 и 25 марта, затем серия переедет в Нижний Новгород, где матчи состоятся 27 и 29 марта. Если потребуется продолжение, пятый матч пройдет 31 марта в Череповце, шестой — 2 апреля в Нижнем Новгороде и седьмой — 4 апреля снова в Череповце. Победителя определит серия до четырех побед.

Напомним, «Торпедо» нацелилось на максимум в плей-офф КХЛ. Генеральный директор клуба ранее сказал, что команда рассматривает выход в решающую стадию лишь как первый шаг, а не конечную цель. Также накануне старта серии нижегородцы провели открытую тренировку, на которой побывали болельщики.