Пожар после ДТП с бензовозом в Ростовской области ликвидировали

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший в результате столкновения четырех легковушек с бензовозом в Неклиновском районе Ростовской области, сообщило региональное МЧС.
Ранее областное МВД сообщало, что на 33-м километре автодороги «Ростов — Таганрог» в результате ДТП загорелся бензовоз, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибли три человека, два человека направлены в лечебные учреждения Таганрога. Для ликвидации ДТП было привлечено 45 человек и 16 единиц техники.
