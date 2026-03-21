Пожар после ДТП с бензовозом в Ростовской области ликвидировали

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар после ДТП с бензовозом в Ростовской области.

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший в результате столкновения четырех легковушек с бензовозом в Неклиновском районе Ростовской области, сообщило региональное МЧС.

Ранее областное МВД сообщало, что на 33-м километре автодороги «Ростов — Таганрог» в результате ДТП загорелся бензовоз, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибли три человека, два человека направлены в лечебные учреждения Таганрога. Для ликвидации ДТП было привлечено 45 человек и 16 единиц техники.

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в результате ДТП в Неклиновском районе», — говорится в сообщении.