Дагестан принял участие в международной выставке MITT-2026

Дагестан принял участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2026, сообщили в администрации главы республики. Она состоялась в Москве с 11 по 13 марта в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Так, регион пятый год подряд выступил стратегическим партнером выставки и получил награду в номинации «Стратегический туристический регион». Кроме того, стенд Дагестана посетили около 15 тысяч человек. Гости смогли ознакомиться с обновленными программами и интерактивной картой маршрута «Легенды Дагестана».
Было также подписано соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью, проведены переговоры о развитии межрегиональных маршрутов с Чувашией. Кроме того, прошла деловая встреча с делегацией Султаната Оман и удалось договориться с партнерами из Китая об организации инфотура в Южный Дагестан для туристических операторов КНР с акцентом на оздоровительный отдых.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.