В Ростовской области оперируют одного из пострадавших в ДТП с бензовозом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Врачи оперируют одного из пострадавших в ДТП с бензовозом в Ростовской области, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести, сообщает минздрав региона.
Ранее областное МВД сообщало, что на 33-м километре автодороги «Ростов — Таганрог» в результате ДТП загорелся бензовоз, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибли три человека, два человека направлены в лечебные учреждения Таганрога. Пожар ликвидирован.
«Всего в результате ДТП госпитализированы три пациента. Один из них — мужчина с сочетанной травмой, был оперативно доставлен бригадой в ГБСМП (Городскую больницу скорой медицинской помощи) Таганрога. В настоящее время ему проводится оперативное лечение», — говорится в сообщении.
Двое других мужчин были также госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, они получают лечение в травматологическом отделении.