В Серноводском районе Чечни 20 жителей освоили новую профессию в 2026 году

Новую профессию с начала года бесплатно получили 20 жителей Серноводского района Чеченской Республики при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Обучение прошли в том числе молодые матери в декретном отпуске, люди предпенсионного возраста и выпускники вузов без опыта работы. Это не только жители города Серноводска, но и люди из отдаленных населенных пунктов. Среди самых популярных направлений — цифровой маркетинг, бухгалтерский учет в малом бизнесе, управление беспилотными летательными аппаратами для нужд сельского хозяйства и педагогика. Занятия проходили как в очном формате на базе местного колледжа, так и дистанционно — через платформы ведущих вузов страны.
Уточняется, что две трети прошедших обучение уже нашли работу или открыли свое дело. Набор на новые программы обучения продолжается: до конца года планируется обучить еще не менее 20 жителей района востребованным специальностям цифровой экономики и социальной сферы.
В Серноводском районе оператором программ переобучения выступает территориальный центр занятости населения. Приоритетное право на участие имеют ветераны СВО, члены многодетных семей, люди с инвалидностью, предпенсионеры и женщины в отпуске по уходу за ребенком. Продолжительность курсов составляет от 3 до 6 месяцев. По итогам выпускники получают документы установленного образца и содействие в трудоустройстве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.