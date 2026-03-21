Донцова назвала самый опасный грех, который губит тело человека

Автор детективных романов провела встречу с читателями и автограф-сессию в рамках Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая открылась в белорусской столице во вторник. Сегодня в рамках выставки проходит день России.
Донцова отметила, что человек, который пребывает в унынии, занимается самоубийством.
«Люди, которые в очень далекие времена написали, что уныние — это смертный грех, прекрасно понимали, что унывающий человек находится в опасности по гипертонии и по раку», — подчеркнула Донцова.
Писательница сообщила, что ей лично пришлось перенести онкологическое заболевание, и, по ее словам, «это было нелегко». Вместе с тем Донцова дала советы, как относиться к болезни.
«Не нужно каждый день плакать, рыдать и тащить болезнь на себе, как каменный волк. Надо сказать: да, это со мной случилось, да, это неприятно и да, это лечится», — посоветовала Донцова.
По ее словам, в данном случае слезы ничем не помогут, а только усугубят ситуацию.
«Зачем истерить-то? Любая истерика приводит к обострению болезни — это раз. Головной боли — это два, и повышению давления — это три», — отметила Донцова.
Первый роман Дарьи Донцовой «Крутые наследнички» был издан в 1999 году. Тогда же появился и псевдоним «Дарья Донцова». Сейчас в библиографии писательницы насчитывается более 240 детективных романов.