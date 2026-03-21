Смолянка выиграла 4 медали первенства России по спортивному ориентированию

Студентка Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Ксения Евсикова завоевала четыре золотые медали на первенстве России по спортивному ориентированию, сообщили в пресс-службе правительства региона. Состязание провели по госпрограмме «Спорт России».
Уточним, первенство России по спортивному ориентированию состоялось со 2 по 9 марта в Уфимском районе Республики Башкортостан. Студентка кафедры туризма и спортивного ориентирования стала лучшей сразу в нескольких дисциплинах в лыжных гонках. Ксения получила золото за спринт, классику, лонг с общего старта и многодневную лыжную гонку.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.