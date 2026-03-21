«Донволонтер» подготовит добровольцев для Международного фестиваля молодежи

Донской волонтерский центр стал победителем Всероссийского конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтеров Международного фестиваля молодежи, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Активность осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Напомним, фестиваль пройдет в сентябре в Екатеринбурге. Регистрация участников продолжается до 30 апреля, волонтеров — до 31 марта. Так, в Ростовской области подготовкой добровольцев будет заниматься Донской волонтерский центр. Его команда вошла в число 28 победителей. Всего же на конкурс было подано 60 заявок из 39 регионов России.
«Международный фестиваль молодежи — это площадка для диалога, дружбы и совместных проектов. В 2024 году “Донволонтер” стал одним из центров подготовки добровольцев Всемирного фестиваля молодежи. Почетно, что Ростовская область вносит свой вклад в эту важную миссию снова», — сказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.