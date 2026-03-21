Крымские компании могут стать участниками ярмарки в Китае

Возможны как встречи с потенциальными партнерами, так и организация мест для прямых продаж.

Крымские экспортно ориентированные предприятия приглашаются для участия в фестивале-ярмарке российских продуктов «Сделано в России», которая пройдет в китайском городе Харбин с 17 по 21 мая, сообщили в министерстве экономического развития республики. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Уточним, мероприятие состоится в ходе крупнейшей экономической выставки в Северо-Восточной Азии — Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Параллельно с данным событием также пройдет Российско-Китайское Экспо — событие, способствующее укреплению торгово-экономических связей двух стран.

Участие для крымских компаний возможно в следующих форматах: прямые розничные продажи с организацией рабочих мест, онлайн-продажи и деловые встречи с потенциальными партнерами и покупателями. Для получения подробной информации необходимо обратиться в Южный региональный центр поддержки экспорта по номеру: +7 (978)990−79−24.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.