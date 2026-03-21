В Тюменской области запустят новый поток проекта «Школа гостевого бизнеса»

Новый поток проекта «Школа гостевого бизнеса» стартует 31 марта в учебном центре Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тюменской области, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В ходе обучения слушатели изучат операционную эффективность, финансовый учет, нейродизайн и гостеприимство, правовое и налоговое поле 2026 года, миграционный учет, пожарную безопасность и санитарные нормы, сервис, кадровое делопроизводство и аудит. Также проведут бизнес-разборы и мастер-классы от партнеров.
После обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке и 6 месяцев сопровождения. На выбор есть два формата обучения: дистанционное и комбинированное с защитой проекта. Подробности можно узнать у директора Учебного центра ТПП Тюменской области Сергея Васюкова по номеру +7 (919) 933−11−70.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.