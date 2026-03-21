В Татарстане высадят более миллиона деревьев в ходе акции «Сад памяти»

Свыше миллиона деревьев запланировано посадить на территории Татарстана в ходе проведения акции «Сад памяти» в этом году, сообщили в исполнительном комитете Тукаевского района. Мероприятия проводятся по национальному проекту «Экологическое благополучие».
В этом году акция пройдет в апреле и мае. Для акции уже подобрали 70 гектаров земли, деревья появятся как в лесах, так и в черте населенных пунктов. Первый замминистра лесного хозяйства Республики Татарстан Ильгизар Зарипов поделился, что на данном этапе специалисты завершают отбор участков и подготовку посадочного материала. Особое внимание в этом году уделят созданию аллей в честь героев СВО.
В 2026 году акция «Сад памяти» пройдет в седьмой раз. Она будет приурочена к 81-й годовщине Великой Победы, а также к Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести в Татарстане. Напомним, в прошлом году республика показала высокие результаты: 30 тысяч волонтеров высадили 1,5 млн деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.