Закрыта ледовая переправа через Суру из Нижегородской области в Чувашию

Население призывают не выходить на тонкий речной лёд.

Ледовая переправа через Суру между Нижегородской область и Чувашией прекратила работу.

Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Нижегородской области.

Переправа располагалась в нашем регионе в районе села Наваты и вела к чувашскому городу Шумерля. Закрыли её из-за ледовой обстановки на Суре.

На съездах к берегам реки появились соответствующие запрещающие знаки, уточняют в МЧС. Кроме того, на переправе закрыли шлагбаумы, а на левом берегу создано искусственное препятствие для приближающихся автомобилей — снежный вал.

Спасатели призывают всех быть крайне осторожными с тонким льдом — не выходить и тем более не выезжать на него.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода, у Чкаловской лестницы, три человека провалились под лёд Волги во время прогулки. Всех быстро спасли.