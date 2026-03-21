Закрыта ледовая переправа через Суру из Нижегородской области в Чувашию

Ледовая переправа через Суру между Нижегородской область и Чувашией прекратила работу.
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Нижегородской области.
Переправа располагалась в нашем регионе в районе села Наваты и вела к чувашскому городу Шумерля. Закрыли её из-за ледовой обстановки на Суре.
На съездах к берегам реки появились соответствующие запрещающие знаки, уточняют в МЧС. Кроме того, на переправе закрыли шлагбаумы, а на левом берегу создано искусственное препятствие для приближающихся автомобилей — снежный вал.
Спасатели призывают всех быть крайне осторожными с тонким льдом — не выходить и тем более не выезжать на него.
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода, у Чкаловской лестницы, три человека провалились под лёд Волги во время прогулки. Всех быстро спасли.