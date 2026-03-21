В Саткинском краеведческом музее Челябинской области обновили экспозицию

Открытие обновленной экспозиции в Саткинском краеведческом музее Челябинской области состоялось 3 марта, сообщили в районной администрации. Билеты в учреждение можно приобрести по Пушкинской карте, действующей по нацпроекту «Семья».
Экспозиция позволит составить целостное представление об истории Саткинской земли. В ходе экскурсионного маршрута гости музея смогут проследить, как менялся национальный состав территории, узнать о событиях, связанных с пребыванием Емельяна Пугачева в тех краях, и оценить масштабы развития частного предпринимательства. Отдельные акценты сделаны на промышленном становлении Саткинского завода в XIX — начале XX веков, истории храмов и здравоохранения Сатки.
Значительное место в экспозиции отведено революционным событиям 1917−1918 годов и периоду Гражданской войны, а также подвигу жителей города в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, выставка знакомит с культурной жизнью города, историей создания комсомольской и пионерской организаций, а также с предметами быта и мебели, позволяющими сравнить уклад жизни мастерового и зажиточного человека.
