В Красногорской школе Мамадышского района Татарстана стартовал ремонт

Ремонтные работы начались в Красногорской школе Мамадышского района Татарстана по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районном исполнительном комитете.
На данном этапе специалисты занимаются ремонтом спортивного зала. По мере перехода работ в учебные классы, учеников временно переведут в другое здание, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса. Всего в учебном заведении в две смены занимаются 350 детей. Строители должны завершить работы к 1 августа. Обновленная школа встретит учеников 1 сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.