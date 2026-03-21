В Красногорской школе Мамадышского района Татарстана стартовал ремонт

Строители должны завершить работы к 1 августа.

Ремонтные работы начались в Красногорской школе Мамадышского района Татарстана по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районном исполнительном комитете.

На данном этапе специалисты занимаются ремонтом спортивного зала. По мере перехода работ в учебные классы, учеников временно переведут в другое здание, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса. Всего в учебном заведении в две смены занимаются 350 детей. Строители должны завершить работы к 1 августа. Обновленная школа встретит учеников 1 сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.