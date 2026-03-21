Историческую живопись нашли при реставрации Елизаветинской богадельни в Петербурге

Елизаветинская богадельня была основана купцом Григорием Елисеевым в память о своей старшей дочери Елизавете, умершей в 1849 году. В строительстве и последующих перестройках здания в разные годы принимали участие известные архитекторы — Иван Лаутер, Карл Андерсон, Николай Гребенка и Александр Бруни.