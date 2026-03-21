Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историческую живопись нашли при реставрации Елизаветинской богадельни в Петербурге

В ходе реставрационных работ в здании бывшей домовой церкви Елизаветинской богадельни на 3-й линии Васильевского острова под поздними слоями штукатурки и краски обнаружили историческую живопись, сообщает пресс-служба Смольного.

Источник: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал находку уникальным случаем и подчеркнул необходимость сохранения памятника. Работы ведутся под контролем КГИОП. Проектом предусмотрено раскрытие, консервация и музеефикация живописи.

Елизаветинская богадельня была основана купцом Григорием Елисеевым в память о своей старшей дочери Елизавете, умершей в 1849 году. В строительстве и последующих перестройках здания в разные годы принимали участие известные архитекторы — Иван Лаутер, Карл Андерсон, Николай Гребенка и Александр Бруни.

