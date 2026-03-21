Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области акция «Сад Памяти» начнется в апреле

Уже появилась первая точка с датой и местом мероприятия.

Международная акция «Сад Памяти» стартует в Новосибирской области в апреле при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Старт традиционно запланирован на апрель, когда должен сойти снежный покров. На данном этапе на интерактивной карте акции «Сад Памяти» на сайте уже появилась первая точка с датой и местом мероприятия.

«Центральное мероприятие пройдет в начале мая. В настоящее время наше министерство готовит областной план акции и работает над выбором центральной площадки», — рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.