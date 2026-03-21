В Новосибирской области акция «Сад Памяти» начнется в апреле

Международная акция «Сад Памяти» стартует в Новосибирской области в апреле при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Старт традиционно запланирован на апрель, когда должен сойти снежный покров. На данном этапе на интерактивной карте акции «Сад Памяти» на сайте уже появилась первая точка с датой и местом мероприятия.
«Центральное мероприятие пройдет в начале мая. В настоящее время наше министерство готовит областной план акции и работает над выбором центральной площадки», — рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.