Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские школьники спели в федеральном эфире об отключении интернета

20 марта в эфир Первого канала вышел новый эпизод ток-шоу «Поле чудес» с участием.

20 марта в эфир Первого канала вышел новый эпизод ток-шоу «Поле чудес» с участием руководителя детского ансамбля «Комильфо» из Волгограда Анастасией Серебряковой. Женщина вместе с воспитанниками прославилась на всю страну, исполнив песню в честь отключения интернета.

В музыкальном произведении подчёркивались положительные стороны отсутствия доступа в глобальную паутину детей, в частности, у школьников появилось больше времени для активных игр со сверстниками и реального общения.

Композиция была исполнена в начале передачи. Волгоградские вокалисты приехали на ток-шоу вместе с участницей игры, волгоградским парикмахером Натальей Королевой.

Отметим, песня вызвала в социальных сетях большой общественный резонанс на фоне добравшихся до Москвы массовых отключений мобильного интернета.

Фото и видео: Первый канал / vk.ru.