Ростовский электровозостроительный завод обновит серию грузовых локомотивов

Ростовский электровозоремонтный завод (РЭРЗ) приступил к среднему ремонту и обновлению внешнего вида электровозов серии ВЛ80С, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
Электровозы серии ВЛ80С являются одним из основных локомотивов грузовых магистральных перевозок в России. Ремонтная кампания затронет партию из восьми машин, состоящую в общей сложности из 19 секций. Отличительной особенностью обновленной техники станет фирменное оформление: нижняя часть кузова будет темно-зеленой, верхняя — светло-зеленой, а на лобовой части появится желтый треугольник.
«Ремонт подвижного состава, особенно таких надежных серий, как ВЛ80С, — это не просто техническое обслуживание. Это гарантия того, что критически важные для экономики грузопотоки будут двигаться без сбоев. Ростовский электровозоремонтный завод, обновляя технику, фактически обеспечивает предсказуемость и надежность логистических цепочек», — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.