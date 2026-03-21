На Дону стартовал грантовый конкурс молодежных проектов

Заявку можно подать по одному из 16 социальных направлений.

Заявку на ежегодный грантовый конкурс молодежных проектов, который проводит комитет по молодежной политике Ростовской области, можно подать до 31 марта, сообщил председатель комитета Олег Отроков. Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Молодёжь и дети».

Заявку можно подать по одному из 16 социальных направлений. К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Ростовской области. По итогам конкурса 14 победителей получат грант на сумму 500 тысяч рублей для реализации своей инициативы. Узнать подробнее о номинациях, а также подать заявку можно по ссылке.

Кроме того, все участники могут обратиться за бесплатными консультациями в «Проектный офис» для доработки своих проектов, а также дальнейшей подачи на грантовые конкурсы. Чтобы получить консультацию «Проектного офиса», в том числе в части конкурсов линейки «Росмолодежь. Гранты», необходимо заполнить анкету.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.