На Дону стартовал грантовый конкурс молодежных проектов

Заявку можно подать по одному из 16 социальных направлений. К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Ростовской области. По итогам конкурса 14 победителей получат грант на сумму 500 тысяч рублей для реализации своей инициативы. Узнать подробнее о номинациях, а также подать заявку можно по ссылке.