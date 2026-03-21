Эксперты рассказали нижегородцам, что делать при унижениях начальника на работе

В российском законодательстве нет такого термина, как «хамство», поэтому жаловаться именно на него бессмысленно. Зато есть конкретные правовые нормы, которые можно применить: оскорбление, нарушение трудовых прав, причинение морального вреда и распространение порочащих сведений. Конституция защищает достоинство личности, а Трудовой кодекс гарантирует работнику право на уважение в процессе работы. Юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в разговоре с RT объяснил, может ли руководитель понести ответственность за грубое обращение с сотрудником.