Эксперты рассказали нижегородцам, что делать при унижениях начальника на работе

В российском законодательстве нет такого термина, как «хамство», поэтому жаловаться именно на него бессмысленно. Зато есть конкретные правовые нормы, которые можно применить: оскорбление, нарушение трудовых прав, причинение морального вреда и распространение порочащих сведений. Конституция защищает достоинство личности, а Трудовой кодекс гарантирует работнику право на уважение в процессе работы. Юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в разговоре с RT объяснил, может ли руководитель понести ответственность за грубое обращение с сотрудником.
Самый прямой вариант — статья 5.61 КоАП РФ об оскорблении. Оскорблением считается унижение чести и достоинства в неприличной или противоречащей нормам морали форме. Но важно понимать: не каждый грубый разговор подпадает под эту статью. Чтобы дело возбудили, нужны конкретные унизительные выражения, мат, обидные прозвища или непристойные сравнения. Если руководитель просто разговаривал резко или перебивал, этого может быть недостаточно для наказания.
Есть и другой путь — дисциплинарный. Если начальник нарушает внутренние правила компании или кодекс этики, ему могут объявить замечание, выговор или даже уволить. В крупных организациях жалоба руководству или в отдел кадров может привести к служебной проверке, даже если для обращения в прокуратуру оснований мало.
Кроме того, по статье 237 ТК РФ можно потребовать компенсацию морального вреда. Если работодатель откажется платить добровольно, сумму определит суд. А если начальник распространял ложную информацию, порочащую честь и репутацию, можно подать гражданский иск по статье 152 ГК РФ.
В итоге: за оскорбления в неприличной форме предусмотрен административный штраф, за моральный вред можно получить денежную компенсацию через суд, а за клевету — подать отдельный иск о защите чести и достоинства.
