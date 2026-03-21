Экстремальные аттракционы открылись в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда вновь закипела жизнь. С сегодняшнего дня для посетителей распахнули свои двери любимые многими экстремальные аттракционы «Седьмое небо», «Большой маятник» и «Брейк-данс», сообщает сайт volgograd.kp.ru. Это отличная новость для всех, кто соскучился по адреналину и ярким эмоциям.
Перед тем как принять первых гостей, каждый аттракцион прошел тщательную подготовку. Специалисты провели расконсервацию, выполнили полное техническое обследование, а персонал прошел повторное обучение. Так что безопасность и комфорт посетителей гарантированы.
Недавно открывшиеся «Русские горки» уже ждут волгоградцев: на выходных они работают с 10:00. А совсем скоро к ним присоединится еще один экстрим-аттракцион — «Мельница». Сейчас вокруг него завершают обустройство новой, удобной входной группы. «Башня свободного падения» пока ждет более подходящей погоды, чтобы порадовать любителей высоты.
Напомним, развитие комплекса экстремальных аттракционов в Центральном парке Волгограда активно идет с 2024 года. В этом году список захватывающих развлечений пополнится еще двумя новинками: «Прыжок в небо» и совершенно новой «Цепочной каруселью». Эти аттракционы спроектированы так, чтобы их могла посетить вся семья. Комплектующие для будущих аттракционов уже в пути — их везут прямо с завода-изготовителя в Китае.