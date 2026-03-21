Экстремальные аттракционы открылись в ЦПКиО Волгограда

Напомним, развитие комплекса экстремальных аттракционов в Центральном парке Волгограда активно идет с 2024 года. В этом году список захватывающих развлечений пополнится еще двумя новинками: «Прыжок в небо» и совершенно новой «Цепочной каруселью». Эти аттракционы спроектированы так, чтобы их могла посетить вся семья. Комплектующие для будущих аттракционов уже в пути — их везут прямо с завода-изготовителя в Китае.