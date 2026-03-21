Среди погибших страшной аварии под Таганрогом оказался водитель бензовоза

Смертельное ДТП произошло 21 марта 2026 года на трассе Ростов — Таганрог.

Появляются новые подробности страшного ДТП, которое произошло 21 марта 2026 года под Таганрогом. В результате аварии среди погибших оказался и водитель загоревшегося бензовоза.

Как уточнили в донской полиции, число погибших три человека, пострадавших тоже трое, а не четверо, как сообщалось ранее.

Напомним, по предварительным данным, 21 марта 2026 года около 12.30 бензовоз «ДАФ» ехал со стороны Ростова по направлению в Таганрог.

Как прокомментировал эту аварию начальник ОО и ОС ГУ МВД по Ростовской области Владимир Юрченко, водитель бензовоза не справился с управлением. В результате грузовик пробил тросовое ограждение и выехал на встречную полосу. После этого машина опрокинулась и задела сразу четыре легковых автомобиля. Произошло возгорание.

Погибли три человека. Среди них оказался водитель бензовоза. Кроме него пострадали ещё трое. В настоящее время они находятся в больнице.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Выясняются все обстоятельства случившегося.