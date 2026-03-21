Среди погибших страшной аварии под Таганрогом оказался водитель бензовоза

Как прокомментировал эту аварию начальник ОО и ОС ГУ МВД по Ростовской области Владимир Юрченко, водитель бензовоза не справился с управлением. В результате грузовик пробил тросовое ограждение и выехал на встречную полосу. После этого машина опрокинулась и задела сразу четыре легковых автомобиля. Произошло возгорание.