В Красноярском отделении Соцфонда РФ провели выездную диспансеризацию

Медики из консультативно-диагностического центра краевой клинической больницы провели выездную диспансеризацию в Красноярском отделении Социального фонда РФ, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Организация таких осмотров отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
При проведении обследований медики использовали цифровые флюорографы и маммографы. В учреждении были развернуты кабинеты приема и посты медицинских сестер. За три дня в первом этапе диспансеризации приняли участие 164 человека.
Сотрудники всех филиалов Красноярского отделения Соцфонда завершат прохождение осмотров в апреле. К этому моменту ожидается, что участие в диспансеризации примут около 600 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.