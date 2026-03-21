Нижегородское футзальное «Торпедо» во второй раз уступило в Сыктывкаре

На сей раз у нас поражение в основное время.

Всего лишь одно очко по итогам двух игр суперлиги чемпионата России по футзалу увозит «Торпедо» (Нижегородская область) из Сыктывкара.

Напомним, вчера после ничьей в основное время (3:3) наши уступили «Новой генерации» в серии пенальти. А сегодня торпедовцы и вовсе остались без набранных очков.

В концовке первого тайма хозяева забили два мяча кряду, после чего уверенно действовали по счёту. Нижегородцы много времени действовали с пятым полевым игроком. Вини оформил дубль, ещё один гол на счету у Шохруха Махамадаминова за полторы минуты до финального свистка. Но этого оказалось недостаточно. Итог — 4:3 в пользу команды из республики Коми.

«Торпедо» с 69 очками после 40 игр остаётся на 7-м месте. Рядом идут «Тюмень» — 70 очков и «Норильский никель» — 72.

26−27 марта подопечные Геннадия Гарагули будут принимать «Кристалл» из Санкт-Петербурга.

