Нижегородское футзальное «Торпедо» во второй раз уступило в Сыктывкаре

В концовке первого тайма хозяева забили два мяча кряду, после чего уверенно действовали по счёту. Нижегородцы много времени действовали с пятым полевым игроком. Вини оформил дубль, ещё один гол на счету у Шохруха Махамадаминова за полторы минуты до финального свистка. Но этого оказалось недостаточно. Итог — 4:3 в пользу команды из республики Коми.