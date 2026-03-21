Затяжные магнитные бури уровня G2-G3 ждут нижегородцев 23−25 марта

Геомагнитные возмущения связаны с тем, что рекордные выбросы ппазмы на Солнце продолжаются.

Серия геомагнитных возмущений накроет Нижегородскую область 23−25 марта.

Об этом предупреждает специализированный онлайн-сервис my-calend.

Накануне, в ночь на 21 марта, регион уже испытывал мощную магнитную бурю. Это могло сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Напомним, землю накрыл затяжной геомагнитный шторм из-за выбросов плазмы на Солнце. Так, 16 марта на светиле случилась вспышка М-класса.

Эти явления пока не прекращаются, поэтому в течение следующих нескольких суток, 23−25 марта, нижегородцев ожидают магнитные бури уровня G2-G3. Метеочувствительным людям советуют обратить в эти дни особое внимание на своё самочувствие, стараться больше гулять и полноценно спать, избегать повышенных нагрузок любого рода.

Ранее сообщалось, что из-за вспышек на Солнце северное сияние сместилось в более южные широты, и его наблюдали жители Нижегородской области.