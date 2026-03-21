Какой будет погода в Казахстане 22 марта

В Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. г. Тараз: 22 марта утром и днем ожидаются дождь, гроза. Временами туман.