Какой будет погода в Казахстане 22 марта

В Абайской области ожидается туман.
В Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. г. Кокшетау: 22 марта ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.
В Атырауской области ожидаются дождь, днем гроза, пыльная буря. Ночью и утром на севере области туман. Ветер восточный, северо-восточный на западе, севере области порывы 15−20 м/с. г. Атырау: 22 марта ожидается дождь. Днем гроза, пыльная буря.
В Восточно-Казахстанской области ожидается туман. г. Усть-Каменогорск: 22 марта ночью и утром ожидается туман.
В Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. г. Тараз: 22 марта утром и днем ожидаются дождь, гроза. Временами туман.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман. г. Уральск: 22 марта ночью и утром ожидается туман.
В Карагандинской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. г. Караганда: 22 марта ожидается временами туман.
В Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. г. Костанай: 22 марта ожидается туман.
В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. На западе, юге, в центре области ожидается туман. г. Актау: 22 марта ожидается туман.
В Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. г. Павлодар: 22 марта ожидается туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.
В Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный днем на севере, юге области порывы 15−20 м/с. г. Петропавловск: 22 марта ожидаются туман, гололед. Ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. На севере, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный утром и днем на юге, в горных районах области 15−20 м/с. г. Шымкент: 22 марта днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Улытауской области ожидается туман. г. Жезказган: 22 марта ожидается временами туман.
Мегаполисы:
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +17+19°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем +2+4°С.