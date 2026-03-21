Пассажиропоток аэропорта Перми увеличился

В первые два месяца 2026 года Пермский международный аэропорт показал рост пассажиропотока. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 2,1%. Об этом пишет «Business Class».
Всего в январе и феврале услугами аэропорта воспользовались 255 982 человека. При этом в феврале пассажиропоток составил 119 853 человек.
Сейчас из Перми выполняются рейсы по 26 прямым направлениям. Большая часть из них — 17 маршрутов — приходится на внутренние перелёты. Ещё четыре направления связывают регион со странами СНГ, а пять — с государствами дальнего зарубежья.