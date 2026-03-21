Экспортерам в Челябинской области расскажут о кросс-культурном маркетинге

Вебинар «Влияние кросс-культурных особенностей экспортного рынка на формирование маркетинговой стратегии. Ключевые приоритеты» состоится 27 марта. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Министерстве международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области.
На занятии обсудят этапы построения маркетинговой стратегии предприятия на экспортном рынке, а также разберут критерии и оценку ее эффективности. В качестве спикера выступит сертифицированный коуч, кандидат психологических наук, эксперт федерального уровня Петр Глухов. Он расскажет слушателям о ключевых направлениях кросс-культурного маркетинга и способах предотвращения конфликтов при коммуникации с иностранными партнерами. Участие бесплатное. Сначала необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.