Подробности жуткой аварии автобуса с 50 пассажирами из Молдовы в Румынии: Водитель мог заснуть за рулем — один человек погиб, а 14 были госпитализированы

В этой аварии пострадали граждане Молдовы, один человек погиб.
Обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.
Одна из рассматриваемых версий — водитель пассажирского автобуса мог заснуть за рулём.
В автобусе, следовавшем по маршруту Кишинёв — Отопень, находились 50 человек.
В ведомстве уточнили, что авария произошла около 05:00.
По информации Генконсульства Молдовы в Яссах, один человек погиб, 14 доставили в больницы в Текуче и Бырладе, ещё один пострадавший отказался от госпитализации.
«Дипломатическая миссия оказывает консульскую помощь, в том числе для репатриации тела погибшего, и следит за состоянием раненых. При необходимости будет организовано их возвращение в Молдову», — сообщили в МИД.
Ранее румынское издание HotNews со ссылкой на источники сообщило, что водитель автобуса пытался избежать лобового столкновения со встречным автомобилем.
Он резко повернул вправо, съехал с проезжей части, и автобус перевернулся.