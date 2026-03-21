Подробности жуткой аварии автобуса с 50 пассажирами из Молдовы в Румынии: Водитель мог заснуть за рулем — один человек погиб, а 14 были госпитализированы

Министерство иностранных дел Молдовы сообщило подробности ДТП в Румынии, которое произошло утром 21 марта в жудеце Васлуй.

Источник: Комсомольская правда

В этой аварии пострадали граждане Молдовы, один человек погиб.

Обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.

Одна из рассматриваемых версий — водитель пассажирского автобуса мог заснуть за рулём.

В автобусе, следовавшем по маршруту Кишинёв — Отопень, находились 50 человек.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 05:00.

По информации Генконсульства Молдовы в Яссах, один человек погиб, 14 доставили в больницы в Текуче и Бырладе, ещё один пострадавший отказался от госпитализации.

«Дипломатическая миссия оказывает консульскую помощь, в том числе для репатриации тела погибшего, и следит за состоянием раненых. При необходимости будет организовано их возвращение в Молдову», — сообщили в МИД.

Ранее румынское издание HotNews со ссылкой на источники сообщило, что водитель автобуса пытался избежать лобового столкновения со встречным автомобилем.

Он резко повернул вправо, съехал с проезжей части, и автобус перевернулся.