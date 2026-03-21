В Сочи работу 33 зимних черноморских пляжей продлят до мая

«Они открыты во всех районах города. 33 пляжные территории образуют десять километров благоустроенной береговой линии, которую посещают как местные жители, так и гости курорта», — написал глава муниципалитета в мессенджере МАХ.
По слова мэра, посещение зимних морских пляжей (они расположены в центральной части города и курортных поселениях) стало одним из самых востребованных форматов отдыха нынешней зимой на курорте.
По данным местных властей, каждый месяц время на набережных и зимних пляжах проводят более трехсот тысяч туристов.
«Когда рядом море, настроение действительно перестает зависеть от температуры за окном» — подчеркнул Прошунин.
По словам экспертов, Сочи стал одним из трех самых популярных в России направлений для отдыха в марте и, судя по данным систем бронирования, интерес на майские праздники растет.
За первые два месяца нынешнего года Сочи посетили около миллиона гостей. Средняя загрузка отелей и санаториев составила 68 процентов.
Кстати, на недавних праздничных мартовских выходных в городе одновременно отдыхали порядка 100 тысяч туристов. Наиболее востребованы сейчас курорты горного кластера: в распоряжении отдыхающих находятся 174 километра оборудованных трасс для катания, современные подъемники и инфраструктура.
«Уже начали готовиться к высокому летнему сезону, поставил задачу команде проработать с отельерами новую систему преференций для доступного отдыха в нашем городе», — рассказал Прошунин.