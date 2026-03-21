Ушла из жизни создатель волгоградских сортов томатов Лия Попова

В СССР в 1980 году семенами сортов томатов, выведенных при участии Лии Поповой, было засеяно около трети всех площадей, отведенных под эту культуру.

Не стало Почетного гражданина Волгоградской области, заслуженного агронома России Лии Поповой. Это благодаря ей жители региона и всея России знают вкус девяти сортов томатов — это «Лебяжинский», «Волгоградец», «Волгоградский скороспелый 323», «Дар Заволжья», «Подарочный», «Победитель», «Новичок», «Новичок Розовый» и «Финиш», рассказывают в облкомсельхозе.

Лия Николаевна родилась 27 октября 1936 года в Саратове. Но профессиональное образование получила в Волгограде. И со временем стала ведущим специалистом учебно-инновационной лаборатории селекции овощных культур ВолГАУ.

«Лия Николаевна была достойным продолжателем дела своего отца — доктора сельскохозяйственных наук, знаменитого селекционера томатов Николая Чулкова. В СССР в 1980 году семенами сортов томатов, выведенных при ее участии, было засеяно около трети всех площадей, отведенных под эту культуру», — говорят в комитете.

Достижения Лии Поповой отмечены многочисленными наградами, в числе которых — две серебряных и одна бронзовая медали ВДНХ.

Ранее сообщалось о кончине драматурга Николая Коляды, чьими пьесами засматривались волгоградцы.