Ушла из жизни создатель волгоградских сортов томатов Лия Попова

Не стало Почетного гражданина Волгоградской области, заслуженного агронома России Лии Поповой. Это благодаря ей жители региона и всея России знают вкус девяти сортов томатов — это «Лебяжинский», «Волгоградец», «Волгоградский скороспелый 323», «Дар Заволжья», «Подарочный», «Победитель», «Новичок», «Новичок Розовый» и «Финиш», рассказывают в облкомсельхозе.
Лия Николаевна родилась 27 октября 1936 года в Саратове. Но профессиональное образование получила в Волгограде. И со временем стала ведущим специалистом учебно-инновационной лаборатории селекции овощных культур ВолГАУ.
«Лия Николаевна была достойным продолжателем дела своего отца — доктора сельскохозяйственных наук, знаменитого селекционера томатов Николая Чулкова. В СССР в 1980 году семенами сортов томатов, выведенных при ее участии, было засеяно около трети всех площадей, отведенных под эту культуру», — говорят в комитете.
Достижения Лии Поповой отмечены многочисленными наградами, в числе которых — две серебряных и одна бронзовая медали ВДНХ.
