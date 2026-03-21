Восьмиклассники из Нижнекамска освоили первую профессию

Первую профессию освоили 120 восьмиклассников из Нижнекамска, сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района Татарстана. Помощь подрастающему поколению с выбором карьеры — одна из задач нацпроекта «Кадры».
Школьникам вручили удостоверения с квалификацией рабочего 2-го разряда. Это стало возможным, поскольку ребята приняли участие в совместном профориентационном проекте СИБУРа и Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева.
Для обучения восьмиклассникам были предоставлены 6 направлений: аппаратчик, лаборант химического анализа, электромонтер, слесарь по ремонту техоборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, дефектоскопист. Занятия проходили дважды в неделю. Они охватывали как теорию, так и реальную практику в мастерских колледжа.
Для погружения в профессию ребята ездили на экскурсии на объекты СИБУРа. Школьники, например, побывали на обновленном ремонтно-механическом заводе. Еще одним объектом посещения стала Центральная заводская лаборатория.
В конце обучения дети сдали демонстрационный экзамен. Качество работы оценивали эксперты — действующие специалисты «Нижнекамскнефтехима». Задания были максимально приближены к реальным. Так, лаборанты проводили титрование растворов, электромонтеры программировали панели управления, а слесари разбирали сложное насосное оборудование.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.