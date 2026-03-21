Новое лекарство от шизофрении хотят включить в список бесплатных в Казахстане

Астана. 21 марта. КазТАГ — Новое лекарство от шизофрении хотят включить в список бесплатных в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Источник: pixabay.com

«Включение лекарственного средства “Карипразин” в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения направлено на повышение доступности современной терапии для пациентов с шизофренией и биполярным аффективным расстройством и в среднесрочной перспективе (в течение 12−24 месяцев) позволит повысить приверженность лечению, снизить частоту обострений и повторных госпитализаций, а также оптимизировать затраты системы здравоохранения за счет сокращения расходов на стационарную помощь», — говорится в описании проекта поправок в приказ министерства здравоохранения «Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)».

Проект разработан в целях реализации подпункта 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».