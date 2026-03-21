В Гурьевске из-за протекающей крыши затопило поликлинику ЦРБ

Прокуратура выявила нарушения после проверки информации о состоянии здания медучреждения.

Источник: Клопс.ru

В Гурьевском районе в феврале 2026 года затопило помещения поликлиники центральной районной больницы из-за протекающей крыши. Проверку провели после публикаций в интернете, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в субботу, 21 марта.

Ведомство установило, что проблемы возникли после капитального ремонта здания — подрядчик выполнил работы ненадлежащим образом, что и привело к протечке кровли. При этом учреждение не стало урегулировать спор в суде, а МБУ «Служба заказчика» не обеспечило должный строительный контроль.

Прокурор района внёс представления руководителю МБУ «Служба заказчика» и главному врачу больницы. Устранение нарушений поставлено на контроль.

Чтобы не нарушать права пациентов, кабинет регистратуры женской консультации перенесли в другое помещение.