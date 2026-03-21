Несколько улиц в СЖМ остались без тепла до ночи: Отключение отопления в Ростове 21 марта

Часть Северного жилого массива в Ростове остались без тепла в субботу, 21 марта, из-за аварии на теплотрассе. Об этом рассказала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем канале в МАХ.
Речь идет о Ворошиловском районе города. Там на теплотрассе по улице Волкова, 25, ведутся ремонтные работы. В связи с этим временно отключили теплоснабжение.
— Без тепла остались дома на улицах Волкова, Космонавтов, Комарова, а также в районе балки Большая Камышеваха, — уточнила министр. — Ремонтные работы планируют завершить к 22:00 21 марта.
Ответственная организация — «Ростовские тепловые сети». Телефоны для справок: (863) 234−89−44 и (863) 287−01−90.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.