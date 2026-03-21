Проект «Почувствуй Дагестан» получил премию правительства РФ

Премию правительства РФ в области туризма получил проект «Почувствуй Дагестан», сообщили в администрации главы республики. Торжественная церемония награждения прошла по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».
Уточним, что «Почувствуй Дагестан» стал лауреатом в номинации «За лучший проект по развитию социального туризма». Эта инициатива направлена на создание доступной среды для путешественников с нарушениями зрения. Проект также предусматривает специальные экскурсии по республике. Путешественники знакомятся с культурой, традициями и природой региона, принимают участие в мастер-классах и реабилитационных программах, гуляют по пешим маршрутам.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.