«Плющит голову»: нижегородцам раскрыли опасность советов из Сети при боли

Многие метеочувствительные люди и тем более люди с мигренью ощутили ухудшение самочувствия в дни, когда до Земли дошли последствия выбросов плазмы на Солнце. Спасаясь от головной боли, люди готовы слушать многие советы, но медики предостерегают от слепого следования рекомендациям из Сети.
Так, Telegram-канал «Бокал прессека» не рекомендует устраивать сосудам аттракцион — помещать ноги в кипяток, а шею обкладывать льдом. Именно так можно «познакомиться с ишемическим инсультом», считают медики.
Ещё одно «нет» — не надо принимать удвоенную дозу таблеток от головное боли, запивая их энергетическими напитками. «Это приглашение на свидание с язвой желудка», — комментирует Telegram-канал.
В целом, злоупотреблять обезболивающими не надо: если вы принимаете их чаще десяти раз в месяц, у вас так называемая абузусная боль — голова болит от одного лишь приёма лекарств, и здесь уже не обойтись без помощи врача-специалиста.
Мигрень медики относят не к последствиям магнитных бурь, а к серьёзным проблемам — это расширение сосудов головного мозга. Единственное средство против него, реально признаваемое доказательной медициной, — триптаны. Это рецептурные препараты, и рекомендовать их может только ваш лечащий доктор, а не всезнающая Сеть.
Ранее сообщалось, что не менее шести суток нижегородцев будут испытывать на прочность магнитные бури уровня G2-G3.