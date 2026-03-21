В Красноярском крае актуализировали онлайн-карту акции «Сад памяти»

Даты и места лесопосадок в Красноярском крае добавили на интерактивную карту Международной акции «Сад памяти», организованной по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Подчеркивается, что список продолжит пополняться. Сейчас на сайте акции отметили 19 локаций в Красноярском крае, где будут высажены растения. Деревья и кустарники укоренят в парках, скверах и других общественных пространствах в память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Например, в Минусинске мероприятие акции состоится 28 апреля. Лесники вместе с местными жителями высадят липы на территории детского сада. А в Канске 7 мая участники акции в микрорайоне Стрижевом укоренят 1500 сеянцев сосен. Кроме того, около церкви в селе Нарва в Манско-Уярском округе 15 мая высадят 100 молодых елей.
Инвентарь и сеянцы будут предоставлены организаторами акции на месте. Также специалисты лесного хозяйства расскажут, как правильно укоренить растение, чтобы оно лучше прижилось.
