Три научных проекта из Пермского края получат гранты РНФ

19 марта стало известно, что сразу три исследовательские инициативы из Пермского края вошли в число победителей конкурса Российского научного фонда.
Программа направлена на развитие науки в регионах страны. Всего поддержку получили 36 проектов из 11 регионов России, включая разработки ученых Института технической химии УрО РАН, Горного института УрО РАН и Пермского государственного национального исследовательского университета.
Финансирование будет распределено между тремя сторонами: заказчиком, Российским научным фондом и региональными властями. Институт технической химии и Горный институт получат по 24 миллиона рублей, а университет — 15 миллионов. Средства выделяются на проведение исследований в период с 2026 по 2028 годы. Один из проектов связан с созданием нового огнетушащего состава для автоматических систем пожаротушения.
Работы в этом направлении возглавит профессор Виктор Вальцифер. Технология предназначена для защиты опасных промышленных объектов и позволит сократить риски аварий и ущерб от чрезвычайных ситуаций. В реализации проекта примет участие региональное управление МЧС, а заказчиком выступает компания «Арус».
Еще одно направление — оптимизация добычи и транспортировки полезных ископаемых. Этим займется команда Горного института под руководством Льва Левина. Ученые проведут моделирование процессов, чтобы повысить эффективность освоения месторождений. Партнером проекта стал профильный научно-исследовательский институт горного дела.
Третий проект реализуют специалисты ПГНИУ под руководством Виталия Демина. Они разработают новую высокотемпературную керамику, которая может применяться в энергетике и аэрокосмической отрасли. Заказчиком здесь выступает компания «УНИИКМ».
Все три инициативы направлены на развитие современных технологий, укрепление сотрудничества науки и бизнеса и снижение зависимости от зарубежных решений в ключевых отраслях.