ФК «Ростов» уступил «Ахмату» в Грозном в 22 туре РПЛ, понадобилась скорая помощь

ФК «Ростов» проиграл на выезде «Ахмату» со счетом 1:0 в матче 22 тура РПЛ. Встреча прошла в субботу, 21 марта, в Грозном.
Судьбу матча решил первый тайм. После подачи углового от Самородова мяч в сетку ворот гостей отправил Эгаш Касинтура. Изначально гол записали на Ндонга, который выиграл верховую борьбу, но позже авторство уточнили.
Во втором тайме хозяева действовали осторожно. Они контролировали ход игры и не давали «желто-синим» создавать опасные моменты.
Ростовчане после перерыва попытались активизироваться. Тренер провел замены, команда заработала несколько штрафных вблизи чужой штрафной. Но атаки либо заканчивались неточными ударами, либо разбивались об оборону «Ахмата». Ближе всего к голу были Щетинин, попавший в штангу со штрафного, и Голенков, чей мощный выстрел отразил вратарь Ульянов. Сравнять счет так и не удалось.
Матч запомнился и серьезным инцидентом. В начале второго тайма защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац получил удар коленом в лицо на скорости от Лагновича. Игрок потерял сознание. На поле выехала реанимационная машина, футболиста увезли в больницу.
Перед туром «Ахмат» с 27 очками занимал девятое место. «Ростов» с 22 баллами шел на 11 позиции. После победы грозненцы набрали 30 очков и поднялись на седьмую строчку. Ростовчане остались с 22 баллами на 11 месте.
