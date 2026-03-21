В Казани отменили 5 авиарейсов, ещё 8 — задержали

Отклонения от расписания фиксировались у рейсов из Уфы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Ташкента, Калининграда, Тобольска и Москвы. Наибольшая задержка у рейса из Москвы, который должен был приземлиться в 10:00, но опоздал уже на семь часов. Самолет из Калининграда, запланированный на 19:35, прилетит в Казань только на следующий день в 00:05. Всего было отменено пять рейсов на вылет, включая маршруты в Стамбул, Москву и Ташкент. Задержались ещё восемь рейсов на прилет.