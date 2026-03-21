В Воронеже задержали подозреваемых в теракте на вышках связи

По данным следствия, в ночь с 18 по 19 марта злоумышленники повредили вышки связи на улице Волкова и проезде Маяковского областного центра, а также в селе Ямное Воронежской области. После совершения поджогов подозреваемые скрылись, однако позже их личности были установлены.