В Воронеже задержали подозреваемых в теракте на вышках связи

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту терактов на вышках связи.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Злоумышленники повредили вышки связи на улице Волкова и проезде Маяковского областного центра, а также в селе Ямное Воронежской области, подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции по региону.

По данным следствия, в ночь с 18 по 19 марта злоумышленники повредили вышки связи на улице Волкова и проезде Маяковского областного центра, а также в селе Ямное Воронежской области. После совершения поджогов подозреваемые скрылись, однако позже их личности были установлены.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской области задержали 29-летнюю жительницу Рязанской области и 23-летнего жителя Рамонского района. Молодых людей подозревают в совершении серии поджогов объектов связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Фигурантам избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.