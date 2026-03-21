Стадо одичавших кабанов наводит страх на село в Лукояновском округе

Местные жители утверждают, что кабаны хозяйничают в селе третий год, портя огороды и наводя страх на людей. Это не лесные животные, у них якобы есть хозяин, который периодически кормит их и потом отпускает на самовыгул. На днях люди местные жители даже решили не водить детей в школу, заметив лежбище кабанов неподалёку.