Стадо одичавших кабанов наводит страх на село в Лукояновском округе

Жители села Тольский Майдан Лукояновского округа пожаловались местным властям на стадо одичавших кабанов, которое мешает им лишний раз выйти на улицу и вообще нарушает нормальную жизнь.
О ситуации сообщает nn.ru.
Местные жители утверждают, что кабаны хозяйничают в селе третий год, портя огороды и наводя страх на людей. Это не лесные животные, у них якобы есть хозяин, который периодически кормит их и потом отпускает на самовыгул. На днях люди местные жители даже решили не водить детей в школу, заметив лежбище кабанов неподалёку.
