Игрок «Ахмата» потерял сознание после удара в лицо от футболиста «Ростова»

Мирослава Богосаваца доставили в больницу после столкновения на поле с Андреем Ланговичем.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 21 марта, во время матча ФК «Ростов» и «Ахмата» в 22 туре РПЛ в Грозном игрок команды хозяев потерял сознание. Причиной стал удар случайный коленом в лицо от защитника «желто-синих» Андрея Ланговича во время неудачного подкаста.

Опасный эпизод произошел в начале второго тайма. К тому моменту счет уже был 1:0 в пользу «Ахмата». В перерыве главный тренер «Ростова» Джонатан Альба сделал замену: вместо «висевшего» на желтой карточке Сако на поле вышел защитник Андрей Лангович.

Лангович только вошел в игру и сразу же нанес травму сопернику. Мирослав Богосавац в подкате пытался остановить ростовчанина, а Андрей на полной скорости коленом въехал в челюсть игроку «Ахмата».

Сербский футболист потерял сознание, на лице у него увидели кровь. К счастью, Богосавац быстро пришел в себя. Продолжать встречу он не смог. На поле выехал электрокар, который забрал игрока, затем его отвезли в больницу.

Сам матч завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Эгаш Касинтура. «Ахмат» с 30 очками поднялся с девятого на седьмое место в таблице РПЛ. «Ростов» остался на 11-й позиции с 22 баллами.

