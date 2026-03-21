Житель Дзержинска получил восемь лет колонии за попытку сжечь сожительницу

В Дзержинске вынесли приговор местному жителю, который облил свою сожительницу горючей жидкостью и поджег, пытаясь лишить жизни. Суд признал его виновным в покушении на убийство, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Трагедия произошла в апреле прошлого года. Мужчина поссорился со своей партнершей и плеснул на нее обезжириватель прямо у включенной газовой плиты. В результате термической реакции произошел хлопок, одежда и кожа женщины загорелись. По словам поджигателя, он сделал это, чтобы она замолчала.
От действий злоумышленника женщина получила термические ожоги головы, шеи и туловища, опасные для жизни. Также пострадали лицо, лоб, левый глаз, подбородок. Эти повреждения неизгладимы и привели к деформации внешности.
Спасла пострадавшую тогда соседка — старший лейтенант полиции Ольга Ефимова. Она услышала крики, вызвала скорую и пожарных, эвакуировала жильцов подъезда, чтобы они не отравились едким дымом. Сама потом вернулась к пострадавшей, оказала ей первую помощь и поддерживала до приезда медиков.
Суд установил, что мужчина действовал умышленно. Он признал свою вину и получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье «Покушение на убийство».