Шоу дронов прошло в Астане в честь Наурыза

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. Масштабное шоу дронов в честь праздника Наурыз показали в Астане.

Источник: Sputnik.kz

Для жителей и гостей столицы в небе продемонстрировали композиции, изображающие национальные символы, культуру и традиции Казахстана.

Световая анимация в небе объединила современные технологии и символику казахской культуры. Зрителям представили световые инсталляции в виде юрты, тайказана, чаши с шубатом, каравана с верблюдом и асыка — образов, олицетворяющих кочевую культуру, достаток, силу и самобытность народа.

В небе также раскрылся трехмерный тюльпан — символ пробуждения природы и наступления весны. Появились образы солнца и луны, которые олицетворяют весеннее равноденствие.

В целом, в Астане организовано более 200 культурных и спортивных мероприятий к празднику Наурыз. В каждом из шести районов мегаполиса прошли концерты, театральные представления и массовые гуляния. Отметили этот праздник и в других регионах страны.