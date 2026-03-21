Народные приметы на 22 марта: сегодня надо испечь жаворонков

Сегодня нельзя прогонять птиц со двора

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня День жаворонка, Сорок сороков. По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние работы. Традиционно в этот день пекли жаворонков. Птиц лепили с хохолками, пышными хвостами и распростертыми крыльями, словно парящими воздухе. Нередко с помощью выпечки гадали на будущее: в тесто прятали мелкие предметы. Если попадалось кольцо, это считали верной приметой к скорому замужеству, монетка — к богатству.

Жаворонков использовали для ритуала «кликанья весны». Испеченных птичек «сажали» на окна, деревья. Насаженных на длинные прутья несли на самую высокую горку, призывая весну словами: «Жаворонки, жаворонки, прилетите, теплу весну принесите».

Плоха примета сегодня прогонять птиц со двора, разорять или разрушать их гнезда. Это приведет к бедам и болезням.

Народные приметы на 22 марта:

— гремит гром — к неурожаю;

— с полей еще не сошел снег — к богатому урожаю;

— день выдался теплым — тепло будет еще 40 дней;

— дует теплый ветер — к дождливому лету;

— ударил мороз — к хорошему урожаю проса.

Источник: iz.ru.