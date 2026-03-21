Народные приметы на 22 марта: сегодня надо испечь жаворонков

По народному календарю сегодня День жаворонка, Сорок сороков. По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние работы. Традиционно в этот день пекли жаворонков. Птиц лепили с хохолками, пышными хвостами и распростертыми крыльями, словно парящими воздухе. Нередко с помощью выпечки гадали на будущее: в тесто прятали мелкие предметы. Если попадалось кольцо, это считали верной приметой к скорому замужеству, монетка — к богатству.