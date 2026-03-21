Синоптик Леус: ставшая сильнейшей за два месяца магнитная буря завершилась

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Начавшаяся на Земле вечером 20 марта магнитная буря, которая стала сильнейшей за последние 2 месяца, завершилась. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Начавшаяся вчера поздним вечером магнитная буря, достигавшая на пике своей интенсивности уровня сильной, G3, завершилась после полудня», — отметил синоптик, добавив, что до конца сегодняшних суток, а также в воскресенье и в первой половине дня понедельника, геомагнитное поле будет находиться преимущественно в возмущенном состоянии.
«При этом сегодня и завтра еще возможны слабые и непродолжительные усиления возмущений до уровня слабой магнитной бури», — добавил Леус.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что данная магнитная буря стала сильнейшей с конца января 2026 года. Там отметили, что буря началась в пятницу 20 марта около 23 часов по московскому времени. Ученые также пояснили, что во вторник геомагнитная обстановка полностью нормализуется.