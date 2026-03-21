Синоптик Леус: ставшая сильнейшей за два месяца магнитная буря завершилась

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что данная магнитная буря стала сильнейшей с конца января 2026 года. Там отметили, что буря началась в пятницу 20 марта около 23 часов по московскому времени. Ученые также пояснили, что во вторник геомагнитная обстановка полностью нормализуется.